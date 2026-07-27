La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, anunció que el economista Elmer Cuba será el próximo ministro de Economía y Finanzas de su gobierno.

La designación fue confirmada durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes, a solo un día de la toma de mando presidencial. Con este anuncio, el equipo ministerial continúa tomando forma de cara al inicio de la nueva gestión gubernamental.

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Renunció recientemente al directorio de Unacem

La confirmación de su nombramiento se produce días después de que Elmer Cuba Bustinza presentara su renuncia al directorio de Unacem Corp S.A.A.. La decisión fue comunicada por la empresa mediante un Hecho de Importancia remitido el 23 de julio de 2026 a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), donde se informó la salida del economista del órgano directivo.

Su renuncia se da en medio de las versiones sobre su incorporación al próximo Gabinete Ministerial y antecede a su designación como titular del Ministerio de Economía y Finanzas.

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El nombramiento se oficializa antes del cambio de gobierno

Elmer Cuba asumirá la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una de las carteras estratégicas del Poder Ejecutivo, encargada de la política fiscal, el manejo del presupuesto público y la conducción económica del país.

El anuncio se produce en la etapa final del proceso de transferencia de gobierno, previo a la juramentación del nuevo Gabinete Ministerial y la asunción oficial de Keiko Fujimori como presidenta de la República.

CONFERENCIA DE PRENSA