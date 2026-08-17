Los cólicos son frecuentes durante la menstruación, pero un dolor intenso que impide trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas puede requerir una evaluación médica. Una de las posibles causas es la endometriosis, una enfermedad ginecológica que puede provocar dolor pélvico y problemas de fertilidad.

La Dra. Gloria María Picoy Vega, ginecóloga de la Clínica Stella Maris, advierte que algunas pacientes pueden convivir durante años con síntomas intensos al considerarlos parte habitual del ciclo menstrual.

“La menstruación puede generar molestias, pero el dolor incapacitante que afecte su calidad de vida no debe considerarse normal. Muchas mujeres conviven durante años con síntomas intensos porque creen que forman parte del ciclo menstrual, retrasando una evaluación especializada”, explica Picoy.

¿Qué es la endometriosis?

La endometriosis es una enfermedad en la que un tejido similar al revestimiento interno del útero crece fuera de este órgano. Esta condición puede generar inflamación, adherencias y dolor.

Según la información proporcionada para esta nota, atribuida al Ministerio de Salud (Minsa), la endometriosis afectaría aproximadamente al 8% a 10% de las mujeres en el Perú y puede estar relacionada con dolor pélvico crónico, infertilidad y dificultades en la vida sexual.

Nota para edición: antes de publicar, se recomienda contrastar y enlazar la fuente primaria del Minsa correspondiente al dato de prevalencia del 8% al 10%, debido a que no fue incluida en el material remitido.

¿Cuáles son los síntomas de la endometriosis?

Aunque el dolor intenso durante la menstruación puede ser una señal de alerta, no es el único síntoma que debe considerarse. Entre las manifestaciones que pueden estar relacionadas con la endometriosis se encuentran:

Dolor pélvico persistente, incluso fuera del periodo menstrual.

Dolor durante o después de las relaciones sexuales.

Molestias al evacuar o al orinar durante la menstruación.

Sangrado menstrual abundante o irregular.

Dificultad para lograr un embarazo.

“La endometriosis ocurre cuando un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de él, provocando inflamación, adherencias y dolor. Su intensidad no siempre guarda relación con la extensión de la enfermedad, por lo que es importante evaluar cada caso de forma individual”, señala la especialista.

La presencia de estos síntomas no confirma por sí sola un diagnóstico de endometriosis. Por ello, una evaluación profesional resulta necesaria para determinar su causa.

¿Cómo se diagnostica la endometriosis?

La evaluación puede comenzar con la historia clínica y el examen ginecológico. Dependiendo de cada paciente y de sus síntomas, el especialista puede indicar estudios complementarios.

Picoy señala que una evaluación oportuna permite identificar la causa del dolor y definir el tratamiento o manejo más adecuado para cada paciente.

El mensaje principal es evitar asumir que un dolor menstrual incapacitante forma parte inevitable de la menstruación, especialmente cuando afecta de manera recurrente el trabajo, los estudios, las relaciones sexuales u otras actividades cotidianas.