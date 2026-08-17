Una mujer de 33 años, identificada como Milagros Camargo, inició una campaña solidaria para reunir entre 20 mil y 25 mil soles, monto que, según el testimonio brindado por ella y su familia, necesitaría para someterse a una nueva intervención quirúrgica en Lima luego de presentar graves complicaciones tras una operación de vesícula realizada en Nasca.

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Camargo, madre de dos menores de 11 y 5 años, relató públicamente su caso y aseguró que, después de ser intervenida quirúrgicamente el pasado 28 de febrero en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, comenzó a presentar síntomas que posteriormente requirieron su traslado primero a Ica y luego a Lima.

La paciente sostiene que durante la primera intervención le retiraron la vesícula y los cálculos que tenía en su interior. Sin embargo, días después empezó a presentar fuertes dolores, coloración amarillenta en la piel y los ojos y otros síntomas que, según explicó, se fueron agravando progresivamente.

De acuerdo con su relato, antes de la operación ya acudía al hospital debido a fuertes cólicos. Señaló que en reiteradas ocasiones recibió medicamentos para controlar el dolor, entre ellos ampollas de tramadol, mientras permanecía en observación.

Finalmente, fue sometida a una cirugía de vesícula. Según su testimonio, después de la intervención permaneció internada durante algunos días y posteriormente recibió el alta. Ya en su domicilio, asegura que los dolores regresaron y que comenzó a presentar una coloración amarillenta cada vez más evidente.

Ante el deterioro de su estado, Camargo contó que sus familiares decidieron llevarla nuevamente al hospital. Según su versión, en ese momento se planteó mantenerla nuevamente en observación y medicarla.

La familia, sin embargo, optó por realizarle análisis de manera particular. De acuerdo con el testimonio de Camargo, los resultados mostraron un incremento de la bilirrubina, situación que generó preocupación entre sus familiares.

Su madre habría solicitado que fuera trasladada a Ica. Al no conseguir, según su versión, una ambulancia para realizar el traslado, la familia decidió llevarla por sus propios medios, firmando documentación para retirar a la paciente y trasladarla fuera de Nasca.

En Ica, Camargo fue nuevamente evaluada. Según su relato, los médicos solicitaron estudios adicionales, entre ellos una resonancia magnética, tras lo cual le informaron que existían alteraciones en los conductos biliares.

La paciente afirma que los especialistas de Ica le indicaron que requería atención de mayor complejidad y que debía continuar su tratamiento en Lima.

Posteriormente, sus familiares realizaron el traslado hasta Lima. Camargo fue ingresada al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde, según cuenta, los médicos evaluaron nuevamente su condición y revisaron los estudios realizados anteriormente.

De acuerdo con su testimonio, los especialistas detectaron una obstrucción o alteración de los conductos biliares que habría requerido una intervención de emergencia.

La paciente fue sometida a una nueva cirugía en Lima. Según explicó, el procedimiento tuvo como finalidad corregir el problema que presentaba en las vías biliares y retirar los elementos utilizados durante la primera intervención que, de acuerdo con lo que le habrían informado los médicos de Lima, estaban generando la obstrucción.

Camargo considera que esta segunda intervención le permitió superar el momento más crítico de su cuadro. “Ellos me salvaron la vida”, afirmó al referirse al equipo médico que la atendió en Lima.

No obstante, asegura que la cirugía realizada en la capital no sería la definitiva y que todavía requiere un nuevo procedimiento para reconstruir o restablecer el funcionamiento de sus conductos biliares.

La paciente señaló que los médicos le hablaron de una cirugía reconstructiva y de la posibilidad de realizar un bypass o injerto para restablecer el paso de la vía biliar.

Según explicó, el médico que actualmente la atiende le indicó que el costo podría bordear entre 20 mil y 25 mil soles, dependiendo de las condiciones y del establecimiento donde finalmente se realice la operación.

La cifra resulta inalcanzable para la familia, por lo que decidieron iniciar una cruzada solidaria en Nasca.

La campaña busca reunir aportes de vecinos, empresarios, agricultores, trabajadores, profesionales y cualquier persona que pueda colaborar económicamente. El número habilitado para las donaciones es 973 298 514.

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