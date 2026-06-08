El Hospital Santa María del Socorro incorporó una nueva torre de laparoscopía de última generación destinada a fortalecer la atención quirúrgica y mejorar las condiciones en las que se realizan diversas intervenciones médicas en este nosocomio.

Intervenciones quirúrgicas

El equipo biomédico será utilizado en el Centro Quirúrgico del hospital y permitirá a los especialistas realizar procedimientos mínimamente invasivos con mayor precisión, lo que podría traducirse en menores tiempos de recuperación más cortos para los pacientes.

La adquisición forma parte de un proceso de modernización e implementación tecnológica impulsado en el sector salud de la región Ica, orientado a mejorar la capacidad de atención de los establecimientos públicos.

Con la incorporación de esta tecnología, el hospital podrá fortalecer la realización de procedimientos como colecistectomías (cirugías de vesícula biliar), apendicectomías, hernioplastias y diversas intervenciones vinculadas al tratamiento de enfermedades oncológicas, incluyendo biopsias y extirpación de tumores.

La laparoscopía es una técnica quirúrgica que permite intervenir a los pacientes mediante pequeñas incisiones, utilizando cámaras e instrumentos especializados que facilitan una mejor visualización de la zona operada.

Especialistas señalan que este tipo de equipamiento contribuye a reducir complicaciones postoperatorias y favorece una recuperación más rápida en comparación con procedimientos convencionales en determinados casos.

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