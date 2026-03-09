El Hospital Santa María del Socorro ha incorporado un nuevo equipo de Rayos X digital estacionario con fluoroscopía y un sistema PACS RIS, con el propósito de fortalecer el Servicio de Diagnóstico por Imágenes y ampliar la capacidad de respuesta en la atención médica especializada.

Moderno equipo

El equipamiento permitirá realizar estudios radiológicos con mayor definición y precisión, facilitando diagnósticos más oportunos en diversas especialidades. La tecnología de fluoroscopía, además, posibilita la visualización en tiempo real de estructuras internas del cuerpo, herramienta clave para determinados procedimientos médicos y evaluaciones clínicas complejas.

De acuerdo con la información difundida, la inversión destinada a este hospital asciende a S/10 523 000. Este monto forma parte de un presupuesto regional que supera los S/53 871 000, orientado al fortalecimiento de infraestructura y renovación de equipos en distintos establecimientos de salud de la región Ica.

Especialistas del sector salud señalan que la implementación de sistemas digitales como el PACS RIS permitirá optimizar el almacenamiento, procesamiento y acceso a las imágenes médicas, reduciendo tiempos de espera y mejorando la coordinación entre los servicios hospitalarios.

El nosocomio señaló que se realizará la instalación del equipo y se desarrollará un proceso de capacitación dirigido al personal médico y técnico encargado de su manejo, con el fin de garantizar un uso adecuado y seguro de la nueva tecnología.

VIDEO RECOMENDADO