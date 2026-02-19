Tras las gestiones del gobernador regional, Dr. Jorge Hurtado Herrera, el Hospital Regional de Ica, bajo la dirección del M.C. Carlos Navea Méndez, recibió modernos equipos biomédicos como parte de las Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), en el marco del proceso de modernización hospitalaria que permitirá fortalecer significativamente la capacidad resolutiva del establecimiento y mejorar la calidad de atención en beneficio de la población iqueña.

Sistema de salud

Esta inversión, que supera los S/18 millones, son destinados a la incorporación de tecnología médica de última generación, consolidando así el compromiso del Gobierno Regional de Ica y el Hospital Regional con el fortalecimiento del sistema de salud.

En esta primera etapa, se viene implementando el Centro Quirúrgico con seis lámparas quirúrgicas de techo de alta intensidad, dos mesas de operaciones electrohidráulicas.

Asimismo, en los próximos días se continuará con el equipamiento de las áreas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Sala de Operaciones, Diagnóstico por Imágenes, Emergencia y Trauma Shock, con la incorporación de dos máquinas de anestesia con monitoreo avanzado, dos electrobisturíes mono-bipolares de alta potencia, un sistema de cirugía laparoscópica, un sistema PACS/RIS para la gestión digital de imágenes médicas, un densitómetro óseo, dos ecógrafos 4D/5D, un equipo de rayos X digital estacionario con fluoroscopía, nueve ventiladores mecánicos para pacientes adultos, pediátricos y neonatales, y dos equipos ecocardiográficos.

Esta importante inversión permitirá optimizar los procesos diagnósticos y quirúrgicos, reducir tiempos de atención y brindar servicios con estándares modernos, reafirmando el compromiso de seguir trabajando por una salud pública más eficiente, segura y de calidad para toda la región Ica.

