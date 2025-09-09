El Hospital Regional de Ica ha recibido una importante transferencia presupuestal de S/789,300.00, tras las gestiones del Gobierno Regional de Ica y el apoyo del Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL). Este dinero estará destinado exclusivamente a garantizar el acceso gratuito a tratamientos de radioterapia para pacientes con cáncer en la región.

Atención oncológica

Hasta ahora, muchos pacientes oncológicos de Ica se veían obligados a trasladarse a Lima para recibir este tratamiento, enfrentando largas listas de espera, altos costos y estrés familiar. Con la llegada de este presupuesto, el hospital podrá ofrecer atención especializada sin que los pacientes tengan que salir de la ciudad.

Actualmente, el área oncológica del hospital ya brinda cirugías y quimioterapia, pero la falta de radioterapia era una barrera. Con esta inversión, se consolida una atención oncológica integral, con los tres pilares necesarios para combatir distintos tipos de cáncer.

En 2024, el hospital atendió cerca de 8,000 pacientes oncológicos, y en lo que va del 2025, ya se han registrado más de 4,000 casos, de los cuales al menos 150 personas necesitan radioterapia.

Los tipos de cáncer más atendidos incluyen cuello uterino, mama, colon, estómago, próstata, leucemia y linfomas; todos ellos requieren abordajes especializados y multidisciplinarios.

El nuevo presupuesto no solo aliviará la carga económica de muchas familias, sino que también representa un paso significativo para descentralizar la atención oncológica y acercar servicios críticos a la población del sur del país.

VIDEO RECOMENDADO