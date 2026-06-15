Más de 70 pacientes con cáncer sin tratamiento por falla de acelerador lineal en EsSalud Arequipa

Al menos 70 pacientes con cáncer permanecen sin acceso a tratamientos de radioterapia desde el año pasado debido a que el acelerador lineal de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud se encuentra inoperativo, una situación que pone en riesgo la vida de los asegurados.

Los pacientes oncológicos y sus familiares acudieron esta mañana a las instalaciones de EsSalud Arequipa para presentar un memorial dirigido a la gerencia de la Red Asistencial, exigiendo una solución inmediata al problema que, según denunciaron, mantiene paralizados tratamientos esenciales para decenas de asegurados.

Los manifestantes señalaron que la falta de atención no solo afecta a quienes ya habían iniciado su tratamiento, sino también a pacientes que permanecen en lista de espera desde el 2025. Indicaron que las demoras alcanzan tanto a la radioterapia como a algunos procedimientos complementarios vinculados a la lucha contra el cáncer.

De acuerdo con los afectados, EsSalud les informó que el servicio sería derivado a la clínica San Pablo debido a las fallas del acelerador lineal del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. Sin embargo, aseguran que el convenio o contrato anunciado más de una vez no se concreta, por lo que desconfían del compromiso de EsSalud.

Durante la protesta, los pacientes cuestionaron que las explicaciones brindadas por la institución se repitan desde hace varios meses sin resultados concretos. “Cada semana nos dicen lo mismo, pero los tratamientos siguen sin empezar”, manifestó uno de los representantes.

Los asegurados también denunciaron que algunos pacientes derivados a radioterapia deben esperar varios meses para acceder a una atención especializada, pese a que el avance de la enfermedad exige tratamientos oportunos.