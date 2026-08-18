Machu Picchu: Desborde de río ocasionaría cierre del Camino Inca

La tarde del último martes, el desborde de un río en la comunidad de Huayllabamba, en el distrito de Machupicchu, generó alarma entre las autoridades de la zona. También se reportó una posible afectación del puente de la comunidad, situación que viene siendo evaluada.

Según imágenes obtenidas por este medio, el desborde habría ocasionado además el colapso de una vivienda precaria, lo que generó una situación de emergencia en el sector.

“Se espera comunicado oficial de Cultura Cusco para el cierre de Camino Inca en aproximadamente dos horas. La municipalidad de Machu Picchu realiza su traslado de personal a la zona para ver la magnitud de los hechos”, señala un comunicado de Gercetur Cusco.

Por otro lado, Frank Cárdenas, jefe de la Oficina de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Machu Picchu, informó que personal de la comuna se dirige a la zona para realizar la evaluación de los daños. Asimismo, indicó que se vienen comunicando con agencias que trasladan turistas por el sector afectado.