1de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027
2de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027
3de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027
4de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027
5de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027
6de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027
7de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027
8de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027
9de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027
10de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027
11de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027
12de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027
13de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027
14de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027
15de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027
16de 16
Presentación de las nuevas candidatas al Miss Perú 2027