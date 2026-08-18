Los fuertes vientos registrados entre la tarde del lunes y este martes en Puno provocaron daños en viviendas e instituciones educativas de diferentes provincias de la región, según reportes preliminares del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Puno.

Entre las zonas afectadas figuran localidades de las provincias de San Antonio de Putina, Chucuito, Moho y Carabaya, donde se reportaron destechos y daños en infraestructura.

Las autoridades locales realizan evaluaciones para establecer la magnitud de las afectaciones ocasionadas por las condiciones meteorológicas.

Colegio de La Rinconada reporta daños por fuertes vientos

En el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, los vientos afectaron las instalaciones del colegio Técnico Industrial San Francisco.

La directora de la institución educativa, Yeny Vilca Zapana, solicitó apoyo ante las condiciones en las que quedaron algunos ambientes del plantel.

“Debido a los vientos, las aulas están a punto de colapsar, los vidrios volaron y estallaron, dejando los ambientes expuestos e inutilizables”, declaró.

La situación genera preocupación por la seguridad de los estudiantes y docentes, mientras se espera la evaluación de los daños en la infraestructura educativa.

Pomata y Huacullani también registran daños en colegios

En la provincia de Chucuito, los distritos de Pomata y Huacullani también registraron afectaciones durante la madrugada de este martes.

En Pomata, el evento ocurrió aproximadamente a las 00:30 horas en la comunidad de Jakehuaytahui, donde un aula resultó afectada, según el reporte del COER.

En Huacullani, los fuertes vientos también ocasionaron daños en una institución educativa de nivel secundario. Las autoridades mantienen la evaluación de las afectaciones.

Viviendas quedaron sin techo en Moho y Carabaya

Los daños también alcanzaron a viviendas. En la comunidad de Chujucuyo, provincia de Moho, tres casas resultaron afectadas y algunas habitaciones quedaron sin techo.

Las autoridades locales verificaron los daños y, con apoyo del personal de Serenazgo, realizaron el levantamiento y retiro de las planchas de calamina desprendidas.

En tanto, en el distrito de Crucero, provincia de Carabaya, los fuertes vientos y las intensas lluvias dañaron una vivienda de la comunidad de Cayacachi.

El reporte preliminar señala que el inmueble sufrió el destechado y la destrucción parcial de una de sus paredes.

Medios locales también informaron sobre afectaciones en otras zonas de Puno. Sin embargo, estos reportes todavía se encuentran pendientes de confirmación por parte del COER.