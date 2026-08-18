La Contraloría General de la República advirtió que 109 municipalidades no ejecutaron los recursos asignados al Programa Presupuestal 0068, orientado a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias asociadas al fenómeno El Niño. Estas entidades registraron un nivel de ejecución presupuestal del 0%.

Luis Castillo, vocero de la Contraloría, explicó a Canal N que la evaluación comprendió a municipalidades de todo el país, debido a que los efectos del fenómeno climático podrían afectar tanto a la costa como a las regiones del centro y sur.

De acuerdo con el funcionario, San Martín, Tumbes, Piura, Áncash y Puno se encuentran entre las regiones que registran municipalidades sin ejecución de estos recursos. En Áncash, precisó, alrededor de diez distritos reportan un nivel de ejecución del 0%.

Castillo señaló además que, de los 1.576 puntos críticos identificados en ríos y quebradas, el 79% no cuenta con inversión destinada a labores preventivas, como la limpieza y descolmatación.

El funcionario advirtió que esta falta de inversión eleva el riesgo de desbordes e inundaciones frente a las lluvias y el incremento del caudal de los ríos. Como ejemplo, mencionó el río Surco, que recientemente se desbordó debido a las precipitaciones registradas en Lima.

El vocero indicó que los gobiernos locales y regionales disponen de recursos para ejecutar estas labores. Asimismo, indicó que la normativa presupuestal les permite reorientar hasta el 20% de su presupuesto hacia acciones relacionadas con la prevención de emergencias.

Asimismo, Castillo agregó que, al inicio del año, más de 600 gobiernos locales, de un total aproximado de 1.800, no contaban con un plan de prevención.

Explicó que estos planes permiten identificar las zonas vulnerables y determinar las medidas que deben implementarse antes de que ocurra una emergencia. Según indicó, la falta de planificación y de capacidad para identificar los riesgos figuran entre las principales causas de la baja ejecución presupuestal.

En ese sentido, señaló que las autoridades locales del agua ya han comunicado a los municipios cuáles son los puntos críticos de ríos y quebradas que requieren atención e intervención preventiva.

El vocero sostuvo que aún queda un margen de tiempo para ejecutar las acciones mínimas indispensables en los puntos críticos; sin embargo, advirtió que las autoridades deben actuar con rapidez debido a que el plazo es cada vez más reducido.

La Contraloría informó que el reporte sobre la situación de los puntos críticos a nivel nacional fue remitido al Gobierno central el pasado 24 de julio. Castillo señaló que ahora se busca que los gobiernos locales y regionales prioricen las zonas de mayor riesgo y destinen recursos a la ejecución de trabajos preventivos.

Además, recordó que los gobiernos locales son la primera línea de respuesta frente a una emergencia, por lo que deben disponer de almacenes abastecidos con alimentos, carpas, herramientas y otros bienes necesarios para atender a la población afectada.