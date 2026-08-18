Tres presuntos integrantes de la banda denominada “Los Yerveros de los Colegios” fueron intervenidos por agentes de la Región Policial Junín, a través de SECOPES–EV–Terna, durante un operativo realizado en Huancayo.

La intervención se produjo este 17 de agosto, alrededor de las 3:30 de la tarde, en inmediaciones de la institución educativa Corazón de Jesús, ubicada en la avenida Ferrocarril N.° 1333.

Los intervenidos fueron identificados como Luis Enrique Fernández (22), alias “Wauhua”; Froilán Antonio Quinte (25), alias “Chiquito”; y Michel Barrera (34), alias “Largo”, quienes son investigados por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas y microcomercialización.

Presuntos intercambios cerca de colegios

Según la información policial, los agentes del grupo Terna habían identificado que estos jóvenes frecuentaban distintos colegios de la ciudad y presuntamente realizaban maniobras de intercambio con estudiantes.

Durante la intervención, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una bolsa que contenía hojas, tallos y semillas de cannabis (marihuana). En total, se habría incautado aproximadamente 60 gramos de marihuana, además de una pipa y dinero en efectivo.

También se encontraron celulares y bolsas que, según la Policía, serían utilizadas para el presunto expendio de la sustancia. Los tres intervenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP de Huancayo, donde quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes.