De milagro se salvó una pequeña de tan solo dos años, luego que le cayera una olla con chicha morada hirviendo. Ella terminó con quemaduras de segundo grado en una parte de su cuerpo.

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El hecho ocurrió la semana pasada en la ciudad de Paita, en circunstancias en que una humilde madre de familia se encontraba en su cocina y en su manos sostenía una olla de chicha morada caliente y de pronto apareció su pequeña hija de tan solo dos años, haciéndola tropezar. Esto provocó que el líquido hirviendo le cayera en parte de su cuerpo.

Afortunadamente, la chicha morada solo le cayó en la parte posterior de su cuerpo, exactamente en su glúteo.

Los gritos de dolor y desesperación de la menor alarmaron a todos sus familiares y a sus vecinos, quienes inmediatamente la trasladaron de emergencia al hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita.

Gracias a las alianzas que se vienen gestionando entre la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, el Seguro Integral de Salud (SIS) en coordinación con el Hospital de Paita, se gestionó de manera oportuna el traslado aéreo de la paciente con diagnóstico de quemaduras de segundo grado, con el objetivo de garantizar la continuidad de su atención y reducir los riesgos asociados a su condición.

Como parte del proceso de referencia, se realizaron las coordinaciones necesarias para que la menor sea trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, en Lima, establecimiento de referencia nacional que cuenta con capacidad especializada para el manejo de pacientes pediátricos con lesiones por quemaduras. Actualmente la menor sigue su tratamiento requerido bajo el monitoreo de los especialistas de salud.

El hospital informó que esta acción evidencia la importancia del trabajo articulado y la capacidad de respuesta, permitiendo gestionar referencias oportunas.