El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, se reunió con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), César Briceño Valdivia, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza, con el objetivo de coordinar el despliegue de seguridad para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

La ONPE informó, mediante un comunicado, que las coordinaciones con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional comenzaron varios meses antes de los comicios y se vienen realizando tanto a nivel nacional como regional.

De acuerdo con la Resolución Jefatural N.° 000155-2026-JN/ONPE, que actualiza las disposiciones de seguridad para elecciones y consultas populares, la Policía Nacional será responsable de custodiar la sede central de la ONPE, las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) y los establecimientos donde se produce y almacena el material electoral.

Durante el traslado del material electoral desde los almacenes de la ONPE hacia los locales de votación, efectivos de la Policía Nacional brindarán seguridad y acompañarán el desplazamiento con vehículos de la institución. Este mismo operativo se repetirá al finalizar el escrutinio, cuando el material sea trasladado nuevamente a los almacenes.

En la jornada electoral, la Policía Nacional estará a cargo de garantizar la seguridad en el perímetro externo de los locales de votación, mantener el orden público y supervisar el cumplimiento de la ley seca.

En tanto, las Fuerzas Armadas serán responsables de custodiar el interior de los centros de votación y de mantener el orden durante el desarrollo de los comicios.

La normativa contempla que, si alguna de las dos instituciones no cuenta con el número suficiente de efectivos, la otra podrá asumir dicha función, previa coordinación entre los respectivos comandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.