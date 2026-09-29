El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió sobre amenazas y situaciones de riesgo detectadas a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para este domingo 4 de octubre. Ante este panorama, el organismo electoral solicitó a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y al ministro del Interior, César Astudillo, adoptar medidas para reforzar la seguridad del sistema electoral.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, brindó estas declaraciones en respuesta a una consulta de RPP sobre la denuncia presentada por la ONPE, que reportó que dos de sus trabajadores recibieron amenazas de muerte.

“Nosotros hemos identificado una serie de amenazas y situaciones de riesgo. Ya hemos lanzado los oficios, tanto al ministro del Interior, a la presidenta de la República, para que se garantice las medidas preventivas y de seguridad respectivas, porque es un tema muy preocupante”, sostuvo.

Burneo brindó estas declaraciones luego de participar en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, donde sustentó el presupuesto institucional del JNE correspondiente al año 2027.

El titular del JNE advirtió que los actos de violencia también vienen afectando a los candidatos que participan en el proceso electoral.

“Muchos candidatos han fallecido o han sido extorsionados, o hay un riesgo latente y es una preocupación, no solo de ahora, sino desde siempre del Jurado”, aseguró.

Según Burneo, la prioridad es garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales y que los candidatos puedan concentrarse en participar en la contienda sin verse afectados por situaciones de inseguridad.

Cabe señalar que, días atrás, Eugenia Fernán Zegarra Miranda, directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, informó a dicho medio que el organismo había identificado 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos. La funcionaria precisó que la mayoría de estos hechos fueron conocidos a través de los medios de comunicación.