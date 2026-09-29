El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó este lunes la decisión de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de plantear el rechazo al pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori para legislar en diversas materias.

“Más allá de los extremos y de los radicales que ya presentan una moción o un dictamen negando las facultades, creo que hay bancadas que van a estar a la altura y que están coordinando con varios de los diputados. Porque este no es decirle ‘no’ a Keiko Fujimori; creo que ya deberían superar la elección. Este es decirle ‘no’ al pueblo peruano, decirle ‘no’ al Perú”, sostuvo el titular de la PCM.

Durante una conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, en la que también participaron la presidenta Keiko Fujimori y los ministros Juan Sheput (Trabajo) y Elmer Cuba (Economía y Finanzas), Galarreta Velarde instó a los diputados y senadores de su partido a “dar la batalla política” para que el Legislativo apruebe el proyecto de ley presentado el pasado 28 de agosto.

La iniciativa plantea delegar al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, asuntos tributarios y simplificación administrativa, entre otras.

El jefe del gabinete ministerial sostuvo también que, “en 60 días” de gestión de Keiko Fujimori “se han destrabado obras de saneamiento, de transporte, de agricultura”, así como incrementado los operativos policiales en las calles, en un contexto que, según señaló, está marcado por el avance del sicariato y la extorsión a nivel nacional.

“Se ha ingresado a los penales más peligrosos del Perú, pero haciendo requisas de verdad, no de mentira, porque esta vez, obviamente, y con apoyo de las alianzas que usted (en referencia a la jefa del Estado) estratégicamente viene haciendo en el exterior, hemos logrado encontrar cómo están nuestros penales de ‘máxima seguridad’”, manifestó.

Por otro lado, el Ejecutivo confirmó en la conferencia de prensa que la Remuneración Mínima Vital (RMV) se incrementará de S/1,130 a S/1,230 a partir del 1 de octubre de 2026.