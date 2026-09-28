El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes la revocación de la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos y de sus familiares. La medida forma parte de un paquete de sanciones aplicadas también a ciudadanos y funcionarios de otros países que, al igual que Perú, integran la coalición “El Escudo de las Américas”.

A través de sus redes sociales, el Departamento de Estado señaló que “está emprendiendo medidas para imponer restricciones de visado a actores corruptos que socavan los gobiernos elegidos democráticamente en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”.

“Cuando los países del Escudo se comprometen a defender la democracia contra la corrupción y el narcotráfico, cumplimos juntos. El Escudo de las Américas no son solo palabras, es una coalición que actúa”, indica la publicación de la cuenta en español del Departamento de Estado.

.@statedeptspox: El Escudo de las Américas no son solo palabras, es una coalición que actúa. Hoy, el @StateDept está emprendiendo medidas para imponer restricciones de visado a actores corruptos que socavan los gobiernos elegidos democráticamente en Bolivia, Colombia, Ecuador y… — USA en Español (@USAenEspanol) September 28, 2026

Núñez Matos fue el magistrado que, en febrero de este año, emitió en primera instancia una resolución que declaró fundada una acción de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., empresa de capitales chinos, contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

En esa resolución, el juez determinó que el regulador estatal debía abstenerse de ejercer sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las operaciones del terminal portuario. De este modo, su intervención quedaba limitada a la fijación de tarifas, previa evaluación del Indecopi.

En su comunicado, el Departamento de Estado señaló que las sanciones forman parte de los compromisos asumidos durante la “Cumbre de Doral”, realizada el pasado 22 de septiembre en Estados Unidos, con la participación de los presidentes de los países que integran el bloque y del mandatario estadounidense Donald Trump.

“De acuerdo con dicha declaración, en la que se asume el compromiso de coordinar las sanciones, las designaciones y las medidas financieras contra los terroristas y los delincuentes que socavan la seguridad, el Estado de derecho y la democracia, el Departamento anuncia una nueva política de restricción de visados en virtud de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, indica el pronunciamiento.

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, reiteró a través de sus redes sociales la posición de su Gobierno sobre el cumplimiento de los acuerdos multilaterales alcanzados con los países que integran el bloque.

“El Escudo de las Américas no son solo palabras. Dijimos que actuaríamos contra la corrupción que debilita nuestras democracias. Estamos cumpliendo con el Perú” , escribió en su cuenta en X.

El Escudo de las Américas no son solo palabras. Dijimos que actuaríamos contra la corrupción que debilita nuestras democracias. Estamos cumpliendo con el Perú. 🇺🇸🤝🇵🇪 https://t.co/gxODqMJtWX — Embajador Navarro (@USAmbPeru) September 28, 2026