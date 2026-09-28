La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso rechazó el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

El predictamen, de 205 páginas y al que tuvo acceso RPP, plantea no aprobar la delegación de facultades. Entre los principales argumentos, se señala que la solicitud del Ejecutivo no cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Constitución.

Cabe recordar que el Ejecutivo solicitó facultades legislativas por 120 días para intervenir en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, simplificación administrativa, reforma del Estado y prevención frente al fenómeno El Niño.

Sin embargo, el predictamen cuestiona que varias de las materias hayan sido formuladas de manera amplia y señala que, en distintos casos, no se habría acreditado la necesidad, oportunidad y urgencia de otorgar facultades legislativas al Ejecutivo.

El documento también incorpora las opiniones de las 12 comisiones ordinarias que analizaron las materias planteadas, además de 77 aportes remitidos por especialistas e instituciones.

El documento será sustentado y debatido el martes 29 y miércoles 30 de septiembre, durante dos sesiones extraordinarias convocadas por el grupo de trabajo presidido por la diputada de Juntos por el Perú, Yanina Avendaño.

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Predictamen de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados recomienda la no aprobación del pedido de facultades del Ejecutivo y recomienda su archivo.



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