La tarde del último lunes, a las 13:20 horas, un vehículo particular fuera de control atropelló a un grupo de escolares y padres de familia en el distrito cusqueño de San Sebastián.

El hecho se registró en la avenida Cusco, frente a la puerta de salida de la Institución Educativa Diego Quispe, donde la conductora del vehículo con placa de rodaje DZQ-591, perdió el control de su unidad por causas que son materia de investigación.

Como consecuencia del atropello falleció la persona identificada como Victoria Navarro, dejando a su vez seis escolares heridos, los mismos que fueron auxiliados a distintos nosocomios de la ciudad.

“Del colegio Diego Quispe tenemos cinco internados y otra alumna de Virgen de Fátima en estado de gravedad, también hay una madre de familia internada”, señaló a Correo el director de la I.E. Diego Quispe, Carlos Aopaza.

El docente tamvbién mencionó que no es la primera vez que un accidente se registra por la zona. “Las autoridades deben coordinar acciones y colocar rompemuelles, en el sitio la duración del semáforo es 20 minutos que es muy poco, tenemos la versión que el vehículo se pasó en luz roja”, acotó.

En tanto, desde la Policía mencionaron que la conductora del vehículo ya fue intervenida y trasladada a la Comisaría de San Sebastián para las diligencias correspondientes.