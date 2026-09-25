El Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa Convención, consiguió que el Primer Juzgado Penal Especializado en Delitos Asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, dicte condena por unanimidad contra Á.M.C.E. (65) como autor del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de una menor de iniciales de nueve años.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos materia de juzgamiento se remontan al año 2017, cuando la agraviada tenía nueve años de edad, los mismos que se habrían prolongado durante los años siguientes hasta en 10 ocasiones, el sentenciado, aprovechaba su condición de profesor para cometer el delito denunciado, el colegiado señaló que, tras la valoración conjunta de los medios probatorios actuados en juicio oral, se acreditó la responsabilidad penal del acusado y la concurrencia de los presupuestos del delito.

En consecuencia, el órgano jurisdiccional impuso la pena de cadena perpetua, la cual deberá cumplirse en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario, una vez que la sentencia quede consentida o ejecutoriada, asimismo, se fijó en 10 mil soles el monto de reparación civil a favor de la agraviada.

Finalmente, el colegiado dispuso el tratamiento terapéutico del sentenciado y el tratamiento psicológico integral de la agraviada, a cargo de la entidad de salud más cercana a su domicilio, con seguimiento e información periódica al órgano jurisdiccional, también se ordenó el pago de costas y estableció que la sentencia no tendrá ejecución provisional, por lo que la pena se ejecutará una vez que la resolución quede consentida o ejecutoriada.