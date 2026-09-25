La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a cuatro de los cinco investigados por el asesinato de un empresario textil de 54 años, ocurrido el pasado 3 de mayo en San Martín de Porres. Los intervenidos son señalados como presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Garys del Norte’, vinculada a la investigación por el crimen.

La intervención estuvo a cargo de agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres y se realizó de manera simultánea en cinco viviendas de la urbanización El Rosario. El despliegue se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial que autorizaba la detención preliminar, el allanamiento y el registro de los inmuebles.

El comandante Carlos Artemio Quintana, jefe del Depincri de San Martín de Porres, señaló que la autorización judicial fue emitida el 11 de septiembre. El documento permitió a los agentes ingresar a los domicilios, efectuar descerrajes cuando correspondiera y detener a los investigados.

¿Qué incautó la PNP?

Durante el allanamiento de uno de los inmuebles, los agentes encontraron un cartucho de arma de fuego calibre 380. En el mismo domicilio fueron ubicadas 25 bolsas que contenían una sustancia blanquecina, presuntamente clorhidrato de cocaína.

Los cuatro detenidos fueron trasladados a la Depincri de San Martín de Porres para continuar con las diligencias correspondientes. El caso permanece bajo investigación en coordinación con el Ministerio Público, mientras se busca determinar la participación de cada uno de los intervenidos.

Así ocurrió el asesinato

El empresario textil fue asesinado durante la noche del 3 de mayo, luego de ser atacado con varias puñaladas en medio de un robo. El hecho ocurrió cuando la víctima retornaba a su vivienda en San Martín de Porres.

El ataque se produjo en la intersección de la avenida Germán Aguirre y el jirón Carlos Egúsquiza. La investigación policial busca establecer las circunstancias en las que se produjo el crimen y la responsabilidad de los cinco investigados.