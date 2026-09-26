Los principales medios que integran el grupo de prensa encargado de cubrir las actividades de la Casa Blanca retomaron este viernes la cobertura de los actos oficiales del presidente Donald Trump. La decisión se produjo después de varios días de suspensión como medida de protesta por las restricciones impuestas a CNN y coincidió con la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Estados Unidos.

NBC, ABC, CBS, Fox News y CNN volvieron a registrar la agenda presidencial desde las instalaciones del Ejecutivo estadounidense. Las primeras imágenes mostraron el recibimiento de Xi Jinping en el Pórtico Sur de la Casa Blanca durante su visita oficial.

El grupo de prensa cumple un papel central en la distribución de imágenes, fotografías y reportes sobre las actividades del mandatario estadounidense. Sus contenidos son utilizados por organizaciones periodísticas de distintos países para informar sobre los actos oficiales de la presidencia.

Con el restablecimiento de las transmisiones, los equipos periodísticos retomaron el seguimiento de la delegación china durante sus actividades en Washington. La cobertura incluyó las reuniones bilaterales dentro de la residencia presidencial y los desplazamientos previstos hacia los Archivos Nacionales.

El Gobierno de EE. UU. intentó imponer sus propias restricciones a los medios de comunicación, pero se topó con el contrapeso del Poder Judicial. Hoy la Casa Blanca se encuentra en desacato: pese a la orden judicial que exigía levantar el veto a tres medios de comunicación y… pic.twitter.com/UZsgg2kvqe — Mauricio Reina (@ReinaMauricio) September 25, 2026





¿Cómo se restableció el ingreso?

El regreso de los periodistas se produjo después de una resolución del juez federal Timothy Kelly emitida el 24 de septiembre. El magistrado ordenó restituir de inmediato las credenciales de acceso que habían sido retiradas a periodistas de CNN, MS, NOW y Politico por disposición de la administración presidencial.

La resolución permitió restablecer las condiciones de acceso de los profesionales que habían sido afectados por las restricciones. El conflicto se originó en medio de las medidas adoptadas por la Casa Blanca respecto a la cobertura de determinados medios.

Aunque la medida judicial dispuso la devolución de las credenciales, el ingreso de los periodistas registró inconvenientes durante las primeras horas del viernes. Algunos reporteros informaron sobre demoras e impedimentos por parte del personal de seguridad para ingresar al recinto.

Posteriormente, los medios pudieron continuar con el registro de las actividades oficiales previstas para la jornada. La cobertura coincidió con una agenda internacional centrada en el encuentro entre Trump y Xi Jinping.