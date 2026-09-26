Este domingo 27 de septiembre se pone en marcha la Segunda División 2026 en tres importantes ligas distritales de Arequipa: Socabaya, Miraflores y José Luis Bustamante y Rivero. Los equipos participantes buscarán arrancar con el pie derecho en la competencia.

El objetivo de los equipos es llegar a los primeros lugares de la tabla al final de la fecha y alcanzar un cupo para ascender a Primera División.

Por la liga de Socabaya, 11 equipos disputan el título. En la primera fecha, Deportivo Fénix se enfrentará a FBC Águila Imperial, FC Canteras AQP contra Los Tigres de Chasqui Gas, AD FECETRAM frente a Atlético San Martín, CSD 15 de Enero contra Villa Guardia Republicana, y en el cierre Sporting Tabaco vs. CD TAS. Los duelos serán en el estadio Ciudad Mi Trabajo.

En la liga de Miraflores: San Carlos vs. RG Sporting, EF Ole Do Brasil vs. Estudiantes FBC, FC Unión Rosario vs. Salsa Brava Junior, Espartanos del Futuro vs. Torino FC, y ED Unión Arequipa vs. Tingo María. Los partidos se disputarán en el estadio Unión Edificadores Misti.

Por la liga de José Luis Bustamante y Rivero, FBC Big Castle vs. Cantolao Bustamante, Asociación Club Junior vs. Atlético Nacional Bustamante y Sportivo Huracán Jr. vs. DC Comandos FBC. Los compromisos serán en el estadio Simón Bolívar.

CERCADO

Por su parte, la Liga Distrital de Fútbol del Cercado ha programado para este sábado 26 de septiembre su tercera fecha. FBC Piérola frente a Los Junior San Pepe, FBC Yanahuara vs. Acarsur SAC, Dep. Boliviano vs. Atlético Chacarita Jr., EF Real América vs. Alianza San Isidro.