El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, fue incorporado como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la estabilidad económica del país. La ceremonia se realizó este viernes 25 de septiembre, un día después de que iniciara un nuevo periodo de cinco años al frente de la entidad monetaria.

El acto académico estuvo encabezado por el rector de la UNALM, Alberto Barrón López, quien entregó a Velarde la placa, el diploma y los símbolos correspondientes a la distinción. Además, participaron integrantes de la comunidad universitaria, entre ellos Javier Arias, director de la Escuela de Posgrado.

Reconocimiento a su trayectoria

Durante la ceremonia, Barrón López destacó la conducción de la política monetaria durante los años en que Velarde ha estado al frente del BCRP. El rector relacionó este trabajo con el desempeño de una economía abierta y con el comportamiento de las exportaciones frente a los periodos de crisis política.

“Su trabajo al frente del BCR ha sido como el del agricultor, paciente al sembrar estabilidad, regar confianza y cosechar progreso”, afirmó ante el público asistente.

Barrón López también vinculó la labor de Velarde con los efectos que las decisiones económicas tienen sobre la población. Su intervención puso énfasis en que la gestión de la política monetaria trasciende los indicadores utilizados para medir el desempeño de la economía.

“Usted ha demostrado que la economía no son solo números y gráficos, sino una herramienta para mejorar la vida de las personas”, sostuvo el rector de la UNALM.

¿Cuántos reconocimientos suma?

El reconocimiento concedido por la UNALM se suma a otras distinciones recibidas por Velarde a lo largo de su trayectoria profesional. Entre ellas figura el título de Banquero Central de las Américas que recibió en 2020 y la Orden El Sol del Perú, otorgada por el Estado por su trabajo al frente de la autoridad monetaria.

Asimismo, el economista ha recibido el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y de la Universidad Andina del Cusco. Estas distinciones se han otorgado en distintos momentos de su trayectoria vinculada con la conducción de la política monetaria peruana.

La permanencia de Velarde en el BCRP también ha sido mencionada en evaluaciones internacionales sobre la economía peruana. Moody’s Ratings señaló recientemente que el país conservó su fortaleza crediticia, entre otros factores, por la autonomía operativa sostenida del Banco Central.