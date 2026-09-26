Hallan motocicleta de joven asesinado a orillas del río Huallaga en Cayhuayna

Personal policial de la Comisaría Rural PNP Tournavista, durante la ejecución de un operativo contra la minería ilegal en el sector Quebrada Carbajal, a orillas del río Pachitea, distrito de Tournavista, provincia de Puerto Inca, ubicó una draga artesanal que habría sido utilizada para la extracción de oro y detuvo en flagrancia a Elves L. M. (26) y Ponce C. K. (56), quienes serían presuntos integrantes de la banda denominada “Los Bufeos Dorados del Río Pachitea”.

Durante el registro de la draga, los agentes hallaron e incautaron una escopeta de caza, dos equipos celulares, una libreta con nombres y números telefónicos, así como una botella cuyo contenido presentaba características compatibles, presuntamente, con mercurio.

Como parte del operativo, se procedió a la destrucción e incineración in situ de la draga artesanal y de diversos materiales rústicos que, presuntamente, eran utilizados para actividades de minería ilegal. El valor de estos bienes fue estimado en aproximadamente S/ 100 000.

Finalmente, los detenidos y las especies incautadas fueron puestos a disposición de la autoridad competente, con conocimiento del Ministerio Público, a fin de continuar con las diligencias correspondientes conforme a ley.