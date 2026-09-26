La presidenta de la República, Keiko Fujimori, retomó sus actividades en Lima luego de participar en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Tras su retorno al país, destacó las condiciones económicas que, según sostuvo, permiten al Perú atraer capital extranjero y generar nuevas oportunidades de inversión.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que el país mantiene una posición favorable para recibir inversiones y recordó su participación en el tradicional campanazo de cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York.

“La inversión privada significa empleo, crecimiento y desarrollo para millones de peruanos. Por eso, seguiremos trabajando para generar confianza, atraer nuevas inversiones y convertir el enorme potencial de nuestro país en más oportunidades para más familias”, afirmó.

Desde la Bolsa de Valores de Nueva York reafirmamos un mensaje para el mundo: el Perú es un país de oportunidades y está abierto a la inversión.



La inversión privada significa empleo, crecimiento y desarrollo para millones de peruanos. Por eso, seguiremos trabajando para generar… pic.twitter.com/utLwXmOzj9 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 25, 2026





¿Qué dijo durante su participación?

Durante su intervención en Nueva York, Fujimori presentó los principales indicadores económicos que utilizó para sustentar su llamado a las empresas y empresarios interesados en desarrollar proyectos en el Perú. Entre las cifras mencionadas estuvieron un crecimiento de 3,4 %, reservas internacionales por US$100 mil millones, un déficit fiscal equivalente al 1,8 % del PBI y una deuda pública cercana al 30 % del producto.

La presidenta también resaltó la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú como uno de los elementos que, según su exposición, contribuyen a la estabilidad económica. A ello sumó el marco constitucional que establece un trato igualitario para los inversionistas extranjeros y peruanos.

“Quiero que vengan al Perú y vean todas estas oportunidades que estamos ofreciendo”, manifestó durante el evento realizado en la Bolsa de Valores de Nueva York.

La jefa de Estado también relacionó la llegada de capital privado con la generación de puestos de trabajo y el crecimiento de la economía nacional. En su mensaje posterior a la visita, sostuvo que el Ejecutivo continuará orientando sus acciones a generar confianza entre los inversionistas y ampliar las posibilidades de desarrollo para las familias.

“Que miren el Perú, que vayan, que vean las bondades que tiene nuestro país y que apuesten por el Perú”, señaló la mandataria al referirse al mensaje que trasladó durante sus reuniones en Nueva York.

Retorno a Palacio de Gobierno

Tras finalizar su agenda internacional, Fujimori regresó a Lima y encabezó una sesión del Consejo de Ministros junto al premier Luis Galarreta y los integrantes del gabinete. La reunión incluyó medidas para atender el Fenómeno El Niño 2026-2027 y asuntos vinculados con infraestructura, seguridad, salud y educación.

El ministro de Educación presentó además el proyecto de reglamento sobre el uso de celulares en instituciones y programas de educación básica. Con ello, la mandataria retomó sus actividades oficiales tras su participación en las sesiones de la ONU y sus reuniones en Nueva York.