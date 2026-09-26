El presidente de China, Xi Jinping, anunció que dos pandas gigantes serán trasladados en los próximos días al Zoológico de Atlanta, en Estados Unidos. El anuncio se realizó durante su visita de Estado a la Casa Blanca y en el marco de su encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Los ejemplares son Ping Ping, un macho, y Fu Shuang, una hembra, ambos nacidos en la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu. Su llegada se concretará mediante un nuevo acuerdo de cooperación para la conservación e investigación de la especie entre el zoológico estadounidense y la Asociación para la Conservación de la Vida Silvestre de China.

El mandatario chino informó sobre el traslado durante la ceremonia de bienvenida realizada en la Casa Blanca antes de sus conversaciones con Trump. Con esta declaración, también se conoció por primera vez de manera pública que los ejemplares llegarán en los próximos días, luego de que el zoológico anunciara el nuevo convenio en abril sin establecer una fecha de traslado.

“Ping Ping y Fu Shuang, vendrán a su nuevo hogar en Zoo Atlanta y conocerán al pueblo estadounidense” en “unos pocos días”, anunció.

La nueva pareja llegará después de que los últimos pandas que permanecían en Atlanta fueran enviados de regreso a China en octubre de 2024. Lun Lun, Yang Yang, Ya Lun y Xi Lun dejaron entonces el recinto luego de 25 años de cooperación, periodo durante el cual nacieron siete crías en Atlanta.

El retorno de los animales permitirá reanudar un programa que comenzó en 1999 y que había terminado temporalmente con la salida de los cuatro ejemplares. La nueva cooperación contempla una asociación de conservación de largo plazo entre las instituciones de ambos países.

CHINA ENVIARÁ DOS PANDAS GIGANTES A ESTADOS UNIDOS COMO GESTO DIPLOMÁTICO



El presidente de China, Xi Jinping, anunció que su país enviará dos pandas gigantes a Estados Unidos, que serán trasladados en los próximos días al Zoo Atlanta.



Los animales, llamados Ping Ping y Fuhuan,… — MDZ Mendoza (@mdz_radio) September 24, 2026





La diplomacia del panda

El traslado de estos animales se enmarca en la denominada diplomacia del panda, mediante la cual China ha utilizado acuerdos de cooperación vinculados con estos ejemplares para fortalecer sus relaciones con otros países. Esta práctica cobró especial relevancia en 1972, cuando Pekín entregó dos pandas a Estados Unidos tras la visita del entonces presidente Richard Nixon a China.

El nuevo convenio con Atlanta representa así el reinicio de la presencia de pandas gigantes en el zoológico tras su salida en 2024. La fecha exacta de llegada de Ping Ping y Fu Shuang todavía no ha sido comunicada por Zoo Atlanta.