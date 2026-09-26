La Junta Nacional de Justicia (JNJ) registró 12 inscripciones para el concurso público convocado con el objetivo de seleccionar y nombrar al próximo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Esta convocatoria corresponde al segundo proceso iniciado por la institución luego de que el concurso anterior no culminara con la designación de un titular para el organismo electoral.

La relación difundida por la JNJ corresponde a las personas que formalizaron su inscripción dentro del plazo establecido. Sin embargo, esta publicación no determina que todos hayan superado la verificación de requisitos prevista en las bases del concurso.

¿Quiénes se inscribieron?

La lista está integrada por profesionales con distintos perfiles que ahora deberán pasar por las etapas previstas en el procedimiento de selección. Los nombres registrados por la JNJ son los siguientes.

Víctor Omar Álvarez Herrera

Ernesto Antonio Aranda Vergara

Jorge Félix Balarezo Rengifo

Augusto Ernesto Bernuy Alva

Teresa Giovanna Durand Silva

David César Espinoza Acosta

Marco Aurelio Espinoza Rivera

Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo

José Alfredo Pérez Duharte

Luigino Pilotto Carreño

Sarita Piscoya Morales

Manuel Isidro Vásquez Flores

🔴 Conoce a los postulantes inscritos para el concurso público de selección y nombramiento del jefe de la #ONPE. pic.twitter.com/Bvd6udAi54 — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) September 25, 2026





¿Cuándo se conocerá la lista de aptos?

La JNJ deberá revisar la documentación presentada por los inscritos para comprobar que cumplen con las condiciones establecidas en las bases. De acuerdo con el cronograma, la relación de postulantes aptos será publicada el 28 de septiembre.

A partir de esa etapa se determinará quiénes continúan formalmente en el concurso. La condición de inscrito, por tanto, no equivale todavía a haber sido declarado apto para avanzar en la selección.

El concurso contempla cuatro evaluaciones de carácter eliminatorio que deberán ser superadas por quienes continúen en carrera. Estas corresponden a la evaluación de conocimientos, evaluación curricular, estudio de caso vinculado con el plan de trabajo y entrevista personal.

Cada etapa se califica sobre un máximo de 100 puntos y exige un mínimo de 70 puntos para continuar en el procedimiento. La evaluación de conocimientos representa el 25 % de la calificación final, la curricular el 20 %, el estudio de caso el 20 % y la entrevista personal el 35 %.

¿Por qué se abrió un nuevo concurso?

La actual convocatoria se abrió después de que el primer proceso no terminara con el nombramiento del jefe de la ONPE. En aquella oportunidad, el único postulante que llegó a la etapa final no obtuvo los votos requeridos por el Pleno de la JNJ para asumir el cargo.

La jefatura quedó vacante tras la renuncia de Piero Corvetto en abril de 2026, ocurrida después de la primera vuelta de las elecciones generales. Su salida se produjo en un contexto marcado por problemas relacionados con la demora en la apertura de mesas de sufragio en Lima Metropolitana durante la jornada electoral.