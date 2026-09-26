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Después de que el cuerpo de José Daniel Camacho Espinoza fuera retirado de la morgue, la motocicleta que conducía cuando salió de su vivienda la noche del martes fue encontrada abandonada a orillas del río Huallaga, a la altura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, en Cayhuayna.

Cuando el personal de la Comisaría de Cayhuayna realizaba un operativo por el óvalo del sector la tarde del 23 ce setiembre, los agentes fueron alertados sobre la presencia de un vehículo abandonado en la ribera del río. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron la motocicleta de placa 4042-XW, marca Bajaj, modelo Discover 125.

Luego de realizar la consulta en el sistema de Registros Públicos, determinaron que el vehículo estaba registrado a nombre de Gleibys Thais Espinoza Soto.

MADRE REVELA

Los policías lograron ubicar a la propietaria, quien manifestó que su hijo, José Daniel, era quien conducía la motocicleta. Asimismo, informó que el joven había sido encontrado sin vida durante la madrugada en el distrito de Ambo.

De acuerdo con las primeras indagaciones, José Daniel habría sido interceptado cuando salió de su vivienda. Los responsables lo habrían obligado a descender de la motocicleta y posteriormente lo habrían trasladado en otro vehículo hasta Ambo, donde fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado a un costado de la carretera Central, aproximadamente 500 metros antes de llegar al peaje de Ambo.

Varias horas antes del hallazgo del cuerpo de José Daniel, su cuñado, José Manuel Mayorquín Arraez, también había sido encontrado sin vida, luego de permanecer desaparecido durante cinco días. Ambas víctimas, de nacionalidad venezolana, fallecieron a consecuencia de impactos de bala.

El caso es investigado por parte de las autoridades competentes, que buscan determinar las circunstancias en las que ocurrieron ambos homicidios y establecer la identidad y responsabilidad de los autores.