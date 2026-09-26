Huánuco: ODPE recibe material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Yarowilca recibió, bajo estricta custodia de la PNP y monitoreo satelital, todo el material electoral que se utilizará en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del próximo domingo 4 de octubre.

El cargamento incluye paquetes de útiles, instalación y escrutinio, además de ánforas y cabinas de votación. La jefa de la sede, Minerva Paz, precisó que los elementos serán sometidos a una verificación pública junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para comprobar que todo cumpla con las especificaciones técnicas.

Este despliegue logístico permitirá atender a un estimado de 51,540 electores dentro de las provincias de Yarowilca y Lauricocha. Para asegurar el sufragio de la población, las autoridades habilitarán 190 mesas de votación distribuidas estratégicamente en 47 locales de 15 distritos y 17 centros poblados. Con esta recepción, la ONPE reafirma el normal avance del cronograma para garantizar un proceso transparente y seguro en toda la jurisdicción.