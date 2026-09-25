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La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco recibió el material electoral que será utilizado en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, programadas para el domingo 4 de octubre, jornada en la que se elegirán gobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores provinciales y distritales.

El material llegó este jueves 24 de setiembre a la sede de la ODPE Huánuco, trasladado en un vehículo especialmente acondicionado y bajo el resguardo de un comisionado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). El traslado contó, además, con monitoreo satelital, lo que permitió realizar el seguimiento del vehículo durante todo el trayecto.

EL CONTENIDO

El material electoral comprende paquetes de útiles, instalación y escrutinio. Entre estos se encuentran lapiceros, cintas adhesivas, tampones para huella dactilar, listas de electores, actas electorales, cédulas de sufragio, manuales de instrucciones para los miembros de mesa, sobres plásticos para remitir las actas electorales, láminas para la protección de resultados y sobres para la impugnación del voto, entre otros implementos.

El jefe de la ODPE Huánuco, Iván Sánchez Araujo, informó que también fueron recibidas las cabinas de votación, ánforas electorales y material de reserva, elementos que serán distribuidos oportunamente a los locales de votación.

Como parte de las medidas de control, el material electoral será sometido a una verificación pública, con la participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a fin de comprobar que se encuentre completo y cumpla con las especificaciones establecidas para el proceso electoral.

COMPLETAN TAREAS

De acuerdo con el cronograma electoral, las oficinas descentralizadas iniciarán en los próximos días la segunda fase de distribución del material hacia los locales de votación. En el ámbito de la ODPE Huánuco, que comprende las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea, se instalarán 1 193 mesas de sufragio en 170 locales de votación, distribuidos en 25 distritos y 72 centros poblados, donde se estima que participarán aproximadamente 344 851 electores.

De esta manera, la ONPE continúa con las actividades de organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, implementando medidas orientadas a garantizar la seguridad, transparencia y adecuada ejecución de la jornada electoral.