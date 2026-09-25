Con un total de 87 preseas, entre ellas 55 de oro, 24 de plata y 8 de bronce, la delegación de Lima Metropolitana terminó como líder del medallero de los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2026. Mientras que Arequipa, campeón de la edición 2025, se ubicó en el segundo lugar.

El evento deportivo reunió a más de 2 mil atletas de entre 15 y 21 años en representación de 25 regiones del país.

En detalle, la delegación arequipeña logró 79 preseas: 21 de oro, 25 de plata y 33 de bronce. Por su parte, Lima, que obtuvo el primer lugar, destacó en levantamiento de pesas y atletismo. El podio lo completó Ucayali, con 20 preseas (12 de oro, 3 de plata y 5 de bronce).

TORNEO

El torneo se desarrolló del 19 al 24 de septiembre en sedes de alto rendimiento del Instituto Peruano del Deporte, entre ellas Videna, el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María de Triunfo, el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador y el Estadio Nacional, además de espacios como el Estadio Adelfo Magallanes y el Complejo Deportivo Municipal Vistamar en San Miguel, entre otros.

La ceremonia de clausura se realizó en el Polideportivo 1 de la Videna, donde el presidente del IPD, Óscar Fernández Cáceres, destacó que los Juegos representan una oportunidad para descubrir e impulsar el talento deportivo de todas las regiones del país. Durante el evento también se presentó a los embajadores del IPD, Alberto Rossel y Thalía Mallqui, además de la mascota institucional Alpi, y se coronó la labor de los voluntarios.

En el total se compitió en 17 disciplinas oficiales, entre ellas atletismo, fútbol, voleibol, básquetbol, judo, ajedrez, tenis de campo, tenis de mesa, taekwondo, boxeo, levantamiento de pesas y paratletismo como oficiales, además de 5 deportes invitados: kickingball, pickleball, dodgeball, breaking y billar, que no sumaron en el medallero final.