El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó este jueves que el Gobierno prepara medidas de respuesta para atender a las familias y sectores productivos que puedan verse afectados por los efectos del fenómeno de El Niño, cuya intensidad podría alcanzar niveles extraordinarios, según estimaciones del ENFEN.

Tras participar en la Cumbre Perú Sostenible 2026, el funcionario explicó que el Gobierno evalúa otorgar subvenciones económicas directas a las familias afectadas del norte y sur del país. Asimismo, señaló que se plantean mecanismos de flexibilización financiera dirigidos a distintos sectores productivos, a fin de evitar que las zonas vulnerables enfrenten un mayor deterioro económico.

“Declarar en emergencia algunos sectores para que puedan tener plazos más largos y un tratamiento bancario más acorde, sin necesidad de penalizar este tipo de créditos ni encarecerlos, como también programas de garantía. Y para las familias, obviamente pensando en un tipo de asistencia directa tipo un bono, como se decía en la pandemia”, declaró Cuba a RPP.

El ministro precisó que esta medida es distinta a programas como ‘Reactiva’, implementado durante la pandemia mediante créditos otorgados a empresas con garantía estatal y con la participación del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

“No de esa manera tan masiva como fue Reactiva [...] (que) fue algo excepcional [...] Reactiva es para las empresas, los bonos son para la familia. Yo estoy pensando en lo segundo ahora, en bonos que vayan directamente a la familia afectada”, agregó.

El titular del MEF señaló que, pese a que las proyecciones apuntan a un crecimiento superior al 3% para este año, los efectos del fenómeno climático ya impactan en sectores productivos como la pesca y la industria textil. Advirtió que esta situación podría generar escenarios de recesión focalizada en algunas regiones, los cuales se agravarían ante los eventos previstos para los próximos meses, como desbordes de ríos e interrupciones de vías que afectarían las actividades económicas.

“En ese caso van a tener una recesión ellos, una recesión focalizada geográficamente. Puede haber provincias en recesión, que se van a mimetizar si no lo tomamos en cuenta, y para ello estamos preparando (una) acción efectiva”, indicó el titular del MEF.