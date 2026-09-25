Al concluir sus actividades oficiales por la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), la presidenta de la República, Keiko Fujimori, respondió a los cuestionamientos de la titular del Poder Judicial, Janet Tello, por sus declaraciones ante dicho organismo internacional sobre los procesos judiciales contra policías y militares que combatieron al terrorismo en décadas anteriores.

“Mire, creo en las instituciones fuertes, independientes, autónomas; pero también con esa capacidad de analizar lo bueno y también los errores del pasado en general, al Poder Ejecutivo, al Congreso de la República, al Ministerio Público y también al Poder Judicial”, sostuvo durante un declaró a RPP desde Nueva York, Estados Unidos.

Ante el pedido de Tello para que aclare “el sentido de sus palabras”, rechazó que sus declaraciones representen un menoscabo a la autonomía del Poder Judicial.

“Por supuesto con absoluto respeto a la independencia de poderes, pero esa independencia no significa callar, no significa perder la oportunidad de hacer una crítica a lo que ha sido el desempeño en el pasado”, resaltó.

Consultada sobre si sus observaciones estaban dirigidas al Poder Judicial en su conjunto o a determinados magistrados, la mandataria precisó el alcance de su postura.

“Yo creo que es una mirada de crítica a ciertos jueces y lo que se trata es de mirar hacia el futuro, de construir un mejor país, de tener un reconocimiento también a quienes nos han ayudado a conseguir la paz y a tener una mirada de reconciliación”, finalizó.

Janet Tello rechaza declaraciones de Keiko Fujimori durante su intervención ante Naciones Unidas

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se pronunció en contra de las declaraciones que Keiko Fujimori realizó durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La titular de la institución sostuvo que no pueden permitirse las afirmaciones de la mandataria respecto a los procesos judiciales que afrontan militares y policías.

Tello recordó que Fujimori había manifestado su compromiso con la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. No obstante, sostuvo que sus recientes declaraciones ante la comunidad internacional se alejan de esos principios.

La titular del PJ indicó que, durante su intervención ante Naciones Unidas, Fujimori sostuvo que militares y policías habrían sido afectados en su derecho al debido proceso y, pese a ello, continuarían afrontando procesos judiciales.

“Voy a respetar separación de poderes y voy a respetar la independencia. Del Poder Judicial y de los jueces. Pero parece que lo olvidó. Porque ante Naciones Unidas ha hecho unas afirmaciones que no las puedo permitir como presidenta del Poder Judicial. Las rechazo completamente”, expresó.

La magistrada sostuvo que declaraciones de esta naturaleza perjudican la imagen de la administración de justicia del país y enfatizó que son los jueces quienes deben resolver los procesos conforme a la Constitución y las leyes vigentes.

Asimismo, Tello rechazó que se responsabilice al Poder Judicial por las decisiones tomadas en el marco de procesos judiciales y enfatizó que, dentro de un sistema democrático, son los jueces quienes tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional.

“Ella no dijo Poder Judicial, correcto. Pero ¿quién juzga? ¿Quién juzga en una democracia?”, manifestó la titular del Poder Judicial. Tello remarcó que los jueces deben ejercer su labor de manera independiente y sin ningún tipo de presión externa, particularmente en procesos que involucren a funcionarios públicos, integrantes de las Fuerzas Armadas o efectivos de la Policía Nacional.

“Nosotros no podemos permitir que ante el mundo se nos haya dicho que a pesar que militares y policías han demostrado como dijo ella (Keiko Fujimori), que sus procesos han sido trasgedidos, el debido proceso trasgredido, nosotros continuamos juzgándolos”, sostuvo.

La presidenta del Poder Judicial xpresó su expectativa de que la presidenta Fujimori rectifique las declaraciones que formuló ante Naciones Unidas, al considerar que fueron realizadas públicamente frente a representantes de la comunidad internacional.

“Que se retracte, porque lo ha hecho a nivel internacional. Quizás sí cuando venga acá”, afirmó. Asimismo, Janet Tello exhortó a jueces y juezas a defender la independencia judicial y señaló que la institución no puede permitir cuestionamientos que, a su juicio, puedan poner en riesgo su autonomía.