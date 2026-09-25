Advierten deficiencias en la construcción del cerco perimétrico del estadio de Puerto Inca

En una acción conjunta orientada a prevenir la comercialización de mercancías de procedencia extranjera que no cuenten con documentación que acredite su ingreso y permanencia regular en el país, la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Leoncio Prado, en coordinación con SUNAT-Aduanas y la PNP-DIVINCRI, realizó un operativo de control en establecimientos dedicados a la venta de celulares, accesorios y otros equipos electrónicos en la ciudad de Tingo María.

Durante la intervención participó la fiscal adjunta provincial Guisella Felipe de la Cruz, quien acompañó las acciones de verificación destinadas a prevenir la eventual comisión de delitos vinculados con el comercio irregular de mercancías, entre ellos, contrabando, defraudación de rentas de aduana y receptación.

Como resultado del operativo, se incautaron diversos productos, entre ellos más de 20 celulares de la marca iPhone, cables, AirPods Pro, adaptadores de corriente y otros accesorios, cuya documentación presentada no permitió acreditar, de manera suficiente, su procedencia y adquisición regular.

MÁS DE 4 UIT

De acuerdo con la intervención de SUNAT-Aduanas, el valor de las mercancías supera las cuatro UIT, por lo que se adoptaron las medidas correspondientes, conforme a la normativa aduanera vigente. Asimismo, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes para las diligencias respectivas.

Durante la verificación de los equipos, además, se detectó que tres celulares iPhone registraban un IMEI reportado como sustraído. Ante este hallazgo, la Policía Nacional procedió a detener en flagrancia a uno de los intervenidos, por la presunta comisión del delito de receptación. El caso quedó bajo conocimiento del Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Prevención del Delito exhortó a los comerciantes a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los equipos electrónicos y demás mercancías destinadas a la comercialización cuenten con documentación que acredite su procedencia y adquisición regular, así como con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y tributarias establecidas por la normativa vigente.