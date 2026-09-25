Hallan cadáver atado de manos y pies dentro de una precaria vivienda en Amarilis

La Contraloría General de la República advirtió graves deficiencias en la construcción del cerco perimétrico, servicios higiénicos y vestidores del estadio municipal de Puerto Inca, una obra ejecutada por la municipalidad provincial con una inversión de S/ 1 004 428.

Los auditores constataron que las columnas de acero se colocaron directamente sobre el terreno excavado. El contratista ignoró el expediente técnico al omitir por completo el perfilado, la compactación y la base de material clasificado (grava o piedra), lo que pone en riesgo la vida útil de la estructura.

Asimismo, se detectó la ausencia injustificada del residente de obra durante tres días de inspección, lo que desatendió la dirección técnica del proyecto y podría generar penalidades contractuales. También se constató que varios obreros trabajaban sin cascos ni guantes de protección.

Todos estos hechos fueron comunicados formalmente a la Municipalidad Provincial de Puerto Inca para que adopte de inmediato las medidas correctivas necesarias y garantizar que la obra cumpla con los estándares de calidad y seguridad requeridos.