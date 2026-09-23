UNHEVAL y Municipalidad de Huánuco unen esfuerzos para recuperar y limpiar el río Higueras

Sin vida, con las manos y pies atados, fue encontrado un hombre dentro de una precaria vivienda construida con madera y calaminas, ubicada en inmediaciones de la Universidad de Huánuco, en el sector La Esperanza, distrito de Amarilis.

El cadáver fue hallado en posición de decúbito dorsal, con las manos y los pies atados con cuerdas de color rojo. Según la evaluación preliminar del médico legista, el hombre tendría entre tres y cuatro días de fallecido. Sin embargo, debido al avanzado estado de descomposición, no fue posible determinar a simple vista si presentaba lesiones.

IDENTIFICADO

Por las características del cuerpo y las prendas que llevaba puestas, familiares y amigos sospechan que podría tratarse de José Manuel Mayorquín Arraez (20), quien permanecía desaparecido desde la noche del 17 de septiembre.

De acuerdo con la denuncia presentada por su madre, Dorka María Arraez Cavanerio, José Manuel la dejó en Cayhuayna la noche de su desaparición y, desde entonces, no volvió a comunicarse con sus familiares. Su teléfono celular permanecía apagado pese a las reiteradas llamadas.

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

En las diligencias participaron agentes del área de Homicidios de la Depincri, peritos de Criminalística, personal de Trata de Personas, un médico legista y un representante del Ministerio Público.

Tras el levantamiento, los restos fueron trasladados a la morgue de Huánuco, donde serán sometidos a la necropsia correspondiente. El procedimiento permitirá determinar la causa del fallecimiento y contribuirá al proceso de identificación.

La Policía investiga el caso como un presunto homicidio calificado. Las diligencias continúan con el objetivo de establecer plenamente la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias de su muerte.