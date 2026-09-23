Huánuco: caen en flagrancia presuntos integrantes de la banda “Los Reyes del Combustible Clandestino”

El rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL), Ewer Portocarrero, sostuvo una reunión de coordinación con el alcalde de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Antonio Jara, con el propósito de establecer acciones conjuntas para la descolmatación y limpieza del río Higueras, especialmente en el tramo circundante al Complejo Turístico y Centro Recreacional Kotosh de la UNHEVAL.

Durante el encuentro, ambas autoridades acordaron articular esfuerzos a través de sus respectivas áreas técnicas para evaluar las condiciones actuales del cauce y definir las acciones necesarias para la ejecución de trabajos de limpieza y descolmatación.

UNIDOS POR LA PREVENCIÓN

Estas labores buscan contribuir a mejorar las condiciones del sector, reducir posibles riesgos ante un eventual incremento del caudal del río y proteger tanto la infraestructura y los espacios universitarios como el entorno natural de Kotosh.

La coordinación entre la UNHEVAL y la Municipalidad Provincial de Huánuco representa un paso orientado a fortalecer las acciones preventivas y la atención de puntos vulnerables, promoviendo el trabajo conjunto entre las instituciones en beneficio de la comunidad y la conservación de este importante espacio.