JEE remite a Fiscalía expediente por presunta publicidad engañosa de excandidatos

Personal policial de la DEPINCRI Leoncio Prado, en el marco del “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028”, logró la detención en flagrancia de dos presuntos integrantes de la banda denominada “Los Reyes del Combustible Clandestino”, por la presunta comisión del delito tributario, en la modalidad de transporte y comercio clandestino de productos derivados del petróleo, en agravio del Estado peruano.

La intervención ocurrió el 20 de septiembre de 2026, aproximadamente a la 1:00 a. m., en la carretera Federico Basadre, a la altura del sector del caserío Sortilegio, distrito de Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado. En el lugar fueron intervenidos Jorge L. S. (32) y Hilter B. M. (39), quienes se desplazaban a bordo del vehículo de placa BVH-813, categoría N3, marca Scania, de color blanco, acoplado a una cisterna de placa AXY-978, marca Melga, modelo Nacional Standard, de colores blanco y azul.

Durante la intervención, el personal policial verificó que la cisterna transportaba aproximadamente 10 000 galones de un producto aparentemente derivado del petróleo. Según las primeras diligencias, el cargamento habría sido trasladado desde Ucayali (Pucallpa) con destino a Tumbes.

DUDOSO

Al momento de la intervención, los ocupantes del vehículo no habrían podido acreditar documentalmente la procedencia legal del producto transportado, por lo que fueron detenidos en flagrancia por la presunta comisión del delito investigado.

El vehículo, la cisterna, el producto incautado y los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la DEPINCRI Leoncio Prado, donde se comunicó el hecho al Ministerio Público. Las diligencias continúan con la finalidad de determinar las responsabilidades que correspondan, conforme a ley.