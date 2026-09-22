El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) viene preparando medidas para mantener la transitabilidad de las carreteras ante posibles afectaciones por el fenómeno del Niño.

El ministro José Tangherlini informó que se ha dispuesto trasladar maquinaria pesada hacia distintos puntos del territorio nacional, con atención en sectores del norte y sur del país.

La estrategia también contempla la colocación de puentes modulares en lugares vulnerables de la red vial nacional. Estas estructuras permitirían restablecer el tránsito en caso de que las vías resulten afectadas y forman parte de las acciones de respuesta que ejecuta el sector frente a posibles contingencias.

Por otro lado, el MTC informó que la infraestructura de la central de emergencias 911 estará culminada en diciembre.

El sistema permitirá concentrar en una sola línea la atención de la Policía Nacional, el SAMU, los bomberos y el número 100 del Ministerio de la Mujer, con una cobertura estimada de alrededor de 10 millones de personas en 43 distritos de Lima Metropolitana y siete del Callao.