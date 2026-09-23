El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó que el Ejecutivo tiene alternativas para avanzar con algunas medidas económicas incluso sin recibir las facultades legislativas solicitadas al Congreso.

Entre ellas mencionó cambios en la gestión de la inversión pública y acciones destinadas a enfrentar la evasión tributaria y el incumplimiento del IGV y del impuesto a la renta.

Sin embargo, señaló que las reformas de mayor alcance sí requerirían pasar por el Parlamento.

“Tendremos que ir al Congreso a presentar normas para bajar la informalidad. Ahí tenemos que ir a convencer con argumentos y va a demorar más tiempo que las facultades, pero no hay otro camino. El plan B es simplemente ir al Congreso”, declaró a RPP.

Cuba detalló que el pedido de facultades contempla tres cambios principales: modificar el sistema tributario aplicable a las microempresas, revisar los regímenes laborales vinculados con la formalización y reducir los plazos de los procesos relacionados con las asociaciones público-privadas.