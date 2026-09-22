La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no emite todavía su dictamen sobre el pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo presentó el pasado 28 de agosto.

Lejos de esto, dicho grupo de trabajo parlamentario, que preside la diputada Giannina Avendaño, de Juntos por el Perú (JP), convocó a una “audiencia ciudadana” para analizar cuatro materias de la solicitud del Gobierno: Ambiental, intercultural, seguridad ciudadana y laboral.

La actividad se desarrollará en el Auditorio Alberto Andrade Carmona, ubicado en la Avenida Abancay 209, Cercado de Lima.

Sin embargo, el plazo reglamentario para evaluar el pedido de facultades –de 15 días hábiles– venció ayer. Así lo afirmó el presidente del Congreso, Miguel Torres.

“No tener un pronunciamiento en un momento, conforme el reglamento lo dispone, pues tiene que llamarnos a la reflexión”, dijo.

Torres exhortó a la Comisión de Constitución a tomar una decisión que permita a los peruanos “gozar de soluciones, de herramientas, de instrumentos” para salir adelante.

Fricción

La diputada Roxana Rocha (Renovación Popular), integrante de la misma comisión, remitió un oficio a Avendaño para solicitar acceso a todas las opiniones recibidas sobre el proyecto.

“Exhorto a la diputada Avendaño a no dilatar más el debate y presente el predictamen a la brevedad posible; el país nos exige acciones sobre temas prioritarios”, escribió.

Por su parte, la diputada Cecilia Chacón (Fuerza Popular), también miembro de Constitución, cuestionó la decisión de convocar la audiencia en lugar de una sesión de trabajo.

“¡No quieren consenso! Pese a que los miembros de la Comisión de Constitución tenemos dispensa para sesionar en Semana de Representación y hemos expresado toda nuestra voluntad de hacerlo, la señora Avendaño tiene el descaro de convocar a una audiencia pública y no sesionar”, posteó en X.