Seis desembarcaderos pesqueros son monitoreados ante las condiciones del mar asociadas al fenómeno El Niño. El gerente regional de la Producción, Wilson Omar Paz Valcárcel, informó que se realiza seguimiento a Lomas, Chala, Ático, La Planchada, Quilca y Matarani, donde por ahora las actividades se mantienen con normalidad.

Paz Valcárcel señaló que las temperaturas del mar todavía se encuentran dentro de parámetros considerados normales y que los pescadores se vienen preparando para la pesca de altura, principalmente de perico y pez volador. Indicó que, aunque se han presentado algunas dificultades y un ligero incremento en los precios, no existe actualmente un desabastecimiento de productos hidrobiológicos en los mercados.

El funcionario precisó que Lomas, Chala y Ático fueron transferidos al Gobierno Regional, mientras que La Planchada, Quilca y Matarani continúan bajo administración del Ministerio de la Producción.

Respecto al plan de contingencia, Paz Valcárcel indicó que todavía se espera que el Ministerio de la Producción defina las medidas que deberán aplicar los gobiernos regionales. Señaló que el sector ha planteado 19 medidas, pero estas son principalmente administrativas, por lo que el GRA busca una reunión con el ministerio para establecer acciones concretas para el sector.