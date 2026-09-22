Un nuevo accidente de tránsito con consecuencias fatales se registró la noche de este domingo en el km. 80 de la carretera Jauja Huancayo, anexo de Viscap en el distrito de Ataura.

Un peatón que caminaba por el borde de la pista fue embestido por un automóvil particular de placa BVF 501 que se desplazaba en la ruta Huancayo Jauja. La víctima, tras el impacto, fue arrojada varios metros por el aire hasta caer a una zanja.

Lo refieren a Huancayo

Miembros de la Compañía de Bomberos de Jauja llegaron hasta el lugar para auxiliar el herido y trasladarlo al hospital Domingo Olavegoya donde los médicos diagnosticaron tec moderado, trauma toráxico y fractura de brazos y piernas.

Debido a la gravedad de sus heridas, se dispuso su referencia a una clínica particular de Huancayo donde lamentablemente horas después dejó de existir.

Familiares llegaron para identificarlo como: Antonio Juan Huaman Espinoza (58), un conocido empresario dedicado al alquiler de maquinarias agrícolas.

Según relataron, la víctima había asistido a un compromiso en el anexo de Viscap y al caer la noche decidió retirarse; sin embargo, al no encontrar algún vehículo empezó a caminar por la carretera con dirección a su domicilio en Jauja.

Tras una investigación, policías de la Comisaría de Jauja detuvieron al conductor Robins Carhuas Marcos (27), para ser sometido a las investigaciones.

Sin embargo, se supo que, el examen de dosaje etílico practicado al conductor arrojó negativo.

Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, en lo que va del año en la región se han registrado 5080 fallecidos, de ellos 343 personas sufrieron una muerte violenta y de esa cantidad, 104 son por accidentes de tránsito.