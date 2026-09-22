Los productores lecheros de Arequipa solicitaron ayer la destitución del presidente del Comité Regional de Productividad Lechera (CRPL), Sebastián Ayala Llapa, ante presuntas irregularidades en la administración del fondo ganadero.

Eduardo Tejada Retamoso, tesorero del CRPL, señaló que Ayala Llapa habría asumido decisiones de manera individual, sin considerar que existe un directorio encargado de adoptar acuerdos de manera consensuada. “Decide por sí mismo los destinos del CRPL. Pedimos que lo retiren por el bien del comité. Ingresó en julio”, dijo.

Por su parte, el vocal del CRPL, Óscar Vilca Paredes, explicó que los fondos administrados por el comité son de carácter privado y provienen de las empresas Laive S.A. y Gloria S.A. Afirmó que el último desembolso no habría sido debidamente justificado ni informado a los integrantes del comité.

Vilca también cuestionó la paralización del laboratorio de forrajes del CRPL, al que calificó como uno de los más modernos del país, y señaló que sería el único especializado en el análisis de forrajes en el Perú. Indicó que el laboratorio permanece inoperativo debido a problemas de gestión acumulados durante anteriores administraciones.

En Arequipa existen 220 ganaderos lecheros y hace dos años el registro era 360. Ayala Llapa atribuyó esta reducción al aumento de los costos de los insumos.