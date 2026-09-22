La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este martes que el fenómeno de El Niño representa una “amenaza importante” para la salud pública mundial, debido a los efectos que puede generar sobre las temperaturas, las lluvias, las sequías y la propagación de enfermedades.

La agencia sanitaria de Naciones Unidas señaló que los impactos pueden incluir enfermedades relacionadas con el calor, deterioro de la calidad del aire por incendios, desnutrición y enfermedades transmitidas por el agua y por vectores como mosquitos. La OMS ya identificó estos riesgos entre sus prioridades sanitarias frente al episodio de El Niño 2026.

El Niño puede aumentar casos de dengue, malaria y otras enfermedades

Las lluvias intensas e inundaciones asociadas a El Niño pueden generar condiciones favorables para la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos, entre ellas dengue, malaria y chikungunya.

A ello se suman los riesgos derivados de sequías prolongadas, problemas de acceso al agua segura, inseguridad alimentaria y posibles interrupciones de los servicios sanitarios en las zonas más afectadas. La OMS incluye entre los principales riesgos las enfermedades transmitidas por vectores y por el agua, la malnutrición y las alteraciones en la prestación de servicios esenciales.

“Las consecuencias sanitarias del fenómeno de El Niño son previsibles. Disponemos de una ventana de oportunidad para actuar ahora mismo, antes de que estos riesgos se conviertan en una crisis”, afirmó Teresa Zakaria, jefa de la unidad de Reducción de Riesgos, Operaciones Humanitarias y Cambio Climático de la OMS, durante una rueda de prensa en Ginebra.

OMS pide reforzar la vigilancia y preparación sanitaria

Zakaria pidió adoptar medidas preventivas para reducir el impacto sanitario del fenómeno y evitar que los riesgos se conviertan en emergencias de mayor escala.

La OMS recomienda que los países fortalezcan la vigilancia epidemiológica, garanticen la continuidad de los servicios de salud y adopten acciones anticipadas en las zonas con mayor exposición.

También plantea reforzar la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios, preparar suministros médicos y mejorar la coordinación frente a posibles brotes de enfermedades y eventos climáticos extremos. Estas medidas forman parte de la estrategia de preparación que la OMS viene promoviendo frente a El Niño 2026.

OMM prevé un episodio de El Niño de intensidad muy fuerte

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó el 3 de septiembre de 2026 que el episodio de El Niño ya se encuentra consolidado y que podría intensificarse en los próximos meses hasta alcanzar una categoría de intensidad muy fuerte.

Según la OMM, el fenómeno puede provocar cambios importantes en los patrones de temperatura y precipitaciones y aumentar los riesgos de inundaciones, sequías y calor extremo. La organización estima además que la probabilidad de que El Niño persista hasta febrero de 2027 es prácticamente del 100 %.

Armel Castellan, asesor de la oficina conjunta de la OMM y la OMS, señaló que los efectos de El Niño se producen sobre un planeta que ya registra temperaturas elevadas como consecuencia del cambio climático provocado por las actividades humanas.

Ese escenario puede intensificar determinados fenómenos meteorológicos extremos y aumentar la presión sobre los sistemas de salud, especialmente en las poblaciones más vulnerables.