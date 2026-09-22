El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que su gobierno está dispuesto a utilizar el poder militar estadounidense para proteger lo que considera los intereses nacionales de Washington en América Latina y el resto del hemisferio occidental.

La declaración figura en extractos del discurso difundidos previamente por la Casa Blanca, antes de la intervención del mandatario en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos”, señala uno de los fragmentos adelantados por la administración estadounidense.

Trump llevará su política exterior ante la ONU

La intervención de Trump está prevista para este martes 22 de septiembre durante la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Reuters informó que el presidente también utilizará su discurso para defender las acciones de política exterior de su administración y cuestionar aspectos del funcionamiento de Naciones Unidas que, según la Casa Blanca, pueden afectar la soberanía estadounidense.

La referencia al hemisferio occidental se produce en un contexto de mayor intervención política y militar de Washington en la región durante 2026.

A comienzos de enero, Estados Unidos ejecutó una operación militar en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Posteriormente, Trump afirmó que no descartaba nuevas acciones militares si las autoridades venezolanas no cooperaban con Washington.

Estados Unidos y su política hacia América Latina

Tras la operación en Venezuela, Trump también mencionó públicamente a Colombia y México al referirse a la lucha contra el narcotráfico y a posibles acciones estadounidenses en la región. Esas declaraciones generaron cuestionamientos de distintos gobiernos latinoamericanos sobre el respeto a la soberanía de los países.

En enero, México condenó la intervención estadounidense en Venezuela, mientras que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo que la operación había cruzado una “línea inaceptable”. China y Rusia también cuestionaron la actuación de Washington.

El fragmento preparado para el discurso ante la ONU no especifica qué países, organizaciones o situaciones serían consideradas por Washington como una “amenaza” que pudiera justificar el uso de la fuerza.

Discurso se produce en medio de conflictos internacionales

Además de América Latina, el discurso de Trump estará marcado por otros asuntos internacionales. Según Reuters, el mandatario prevé abordar la guerra con Irán y presentar las acciones de su gobierno como parte de una estrategia para proteger los intereses estadounidenses y modificar el orden internacional en favor de Washington.

Trump también mantendrá reuniones con diversos líderes internacionales durante su jornada en Naciones Unidas.

Al tratarse de extractos anticipados por la Casa Blanca, el contenido definitivo y el contexto completo de las declaraciones deberán establecerse una vez que el presidente pronuncie oficialmente su discurso.