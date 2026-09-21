Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmarán este martes 22 de septiembre en Nueva York un acuerdo destinado a reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, según confirmó la oficina de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

La ceremonia está prevista para las 10:30 de la mañana, hora de Nueva York (14:30 GMT), en el edificio de las Naciones Unidas, en el marco de la 81.ª Asamblea General de la ONU.

Trump, Frederiksen y Nielsen firmarán el acuerdo

El documento será suscrito por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; y el jefe del Gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen.

El Gobierno danés había adelantado el 18 de septiembre que las tres partes esperaban alcanzar un acuerdo para fortalecer la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte y que su entrada en vigor quedaría sujeta a los procedimientos parlamentarios nacionales correspondientes.

Frederiksen sostuvo entonces que el pacto reconoce “la soberanía y la integridad territorial del Reino” de Dinamarca, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación.

Acuerdo busca reforzar seguridad en el Ártico

Los detalles completos del texto todavía no han sido publicados. Dinamarca ha señalado que el objetivo es reforzar la seguridad de Groenlandia, el Reino de Dinamarca, Estados Unidos y sus aliados en una región que ha adquirido creciente importancia estratégica.

Nielsen afirmó que el acuerdo reconoce los intereses de Groenlandia y su posición dentro de la cooperación internacional, además de fortalecer la seguridad de la isla.

La firma se produce después de meses de tensiones entre Washington y Copenhague por las declaraciones de Trump sobre Groenlandia. El mandatario estadounidense había planteado previamente que Estados Unidos debía ejercer un mayor control sobre la isla, mientras que las autoridades danesas y groenlandesas han reiterado que su soberanía y derecho a la autodeterminación no están en negociación.

Estados Unidos podría ampliar su presencia militar

De acuerdo con Reuters, fuentes familiarizadas con las negociaciones señalaron que Estados Unidos planea ampliar su presencia militar en Groenlandia como parte del nuevo marco de seguridad. Entre las medidas se contempla reabrir una antigua instalación en Narsarsuaq y establecer presencia en Mestersvig.

Esos detalles no habían sido divulgados oficialmente por los tres gobiernos al momento del anuncio de la firma, por lo que el alcance definitivo deberá confirmarse con la publicación del acuerdo.

Actualmente, Estados Unidos mantiene operaciones en la Base Espacial Pituffik, instalación estratégica situada en el noroeste de Groenlandia y utilizada para vigilancia y defensa espacial.

Firma coincidirá con la Asamblea General de la ONU

La ceremonia tendrá lugar durante la semana de alto nivel de Naciones Unidas. El debate general de la 81.ª Asamblea General comienza precisamente este martes 22 de septiembre en la sede de la organización en Nueva York.

Tras la firma, el pacto deberá completar los procedimientos internos necesarios antes de entrar en vigor, según informó previamente el Gobierno de Dinamarca.