Los fieles que se congreguen en las avenidas La Marina y Brasil tendrán la oportunidad de ver de cerca al papa León XIV durante su visita a Lima. El pontífice recorrerá ambas vías en el papamóvil para saludar a quienes esperan su llegada y recibir su bendición.

Cabe resaltar que esta información fue dada por el monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita y secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP).

El representante de la Iglesia precisó que, aunque gran parte del desplazamiento del Santo Padre por la capital se realizará en un vehículo cerrado, también habrá tramos en los que utilizará el papamóvil para acercarse a los fieles. No obstante, todavía no se ha detallado cuándo pasará por las avenidas mencionadas.

A su llegada al país, desde el aeropuerto, León XIV se trasladará en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil, además del jirón Conde de Superunda y otras vías, hasta llegar a la Plaza de Armas de Lima. Allí será recibido por la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno.

Inca también adelantó que el jueves 12 de noviembre el pontífice utilizará el papamóvil para dirigirse hacia la Catedral de Lima y saludar a las personas que se reúnan a lo largo del recorrido.